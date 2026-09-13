Galatasaray’ın eski yıldızı kulüpsüz kalınca kendisini kulübe önerdi

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve geçen sezonu MLS takımlarından Charlotte FC'de geçiren Wilfried Zaha kendisine kulüp bulamadı.

Yaz transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; 33 yaşındaki futbolcu, kendisini İspanya La Liga ekiplerinden Malaga’ya önerdi.

ZAHA VE MARTIAL GÜNDEMDE

Zaha'nın yanı sıra Malaga'nın, Meksika temsilcisi Monterrey ile sözleşmesi sona eren Fransız golcü Anthony Martial'i de kadrosuna katmak için değerlendirdiği belirtildi.

Bonservisi elinde bulunan oyuncuların LaLiga ekipleri için önemli fırsatlar yaratabileceği ifade edilirken, Pierre-Emerick Aubameyang örneği de dikkat çekti. Gabonlu yıldızın Deportivo ile anlaşmasının ardından sezona oldukça etkili bir başlangıç yaptığı hatırlatıldı.

Bu örnek üzerinden, LaLiga'daki diğer kulüplerin de bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katabilecekleri deneyimli futbolcularla benzer bir katkı elde edebileceği değerlendirildi.

CHARLOTTE FC VE GALATASARAY KARNESİ

Son olarak formasını terlettiği Charlotte FC’de 48 maça çıkan Zaha, 13 gol atarken 8 asist yaptı.

Galatasaray ile 43 maçta oynayan Fildişi Sahilli futbolcu, 10 gol attı ve 5 kez gol pası verdi.