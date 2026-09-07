Galatasaray'ın efsanesi yıldız oyuncuya sert çıktı: O zaman vedalaşırsın

Galatasaray Kulübü'nün efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı takımda bekleneni veremeyen yıldız oyuncuya sert çıktı.

Tugay Terimoğlu, TRT'de yaptığı açıklamada, Osimhen'in oyundan çıkmasının ardından yerine girecek ismin Deniz Gül olduğunu belirterek, "Deniz Gül'ü bugünler için aldınız. Orijinali olan bir bölgenin oyuncusu neden oturur? Barış Alper Yılmaz daha kendisini bulamadı" dedi.

"VAZGEÇİNCE ÜSTÜNÜ ÇİZER"

Kerimoğlu, Leroy Sane'yi ise eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Leroy Sane gibi bir oyuncunun bizim ligde çok ekstra işler yapması lazım. Premier Lig görmüş, Bayern Münih görmüş. Tecrübe en üst seviyede olduğu için beklenti fazla. Galatasaray'ın beklentisi bir yere kadar devam eder ama vazgeçti mi üstünü çizer, konuyu kapatırlar, o zaman da vedalaşırsın. Leroy Sane, oyunda hiç yok. Vücut dile benim için yeterli değil. Kalitesinin sahaya yansıtmıyor.

Jakobs'tan önde bir şey bekliyorsun ama yok. Defansta da zaman zaman problem yaşıyorsun. İyi niyetinden hiç şüphem yok ama geniş alanlar bırakılıyor.

Leao'yu anlatmaya gerek yok. Leao, hazır olduğu an çok maç kazandıracak, çok ekstra işler yapabilecek bir oyuncu. Yeteneğini sahada herkese gösterebilecek karakter."