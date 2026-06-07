Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı

Galatasaray, orta saha pozisyonu için Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'na davet edilmeyen ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin sorumluları arasında gösterilen Camavinga'nın geleceği belli oluyor.

SEÇİM SONRASI KARAR ÇIKACAK

Real Madrid'de bugün (7 Haziran Pazar) yapılacak olan başkanlık seçiminde mevcut başkan Florentino Perez ve Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçimin sonucuna göre 23 yaşındaki oyuncunun geleceği netleşecek.

GALATASARAY'IN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Perez'in seçimi kazanması halinde teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar beklenecek.

Galatasaray, seçim sonrası satın alma opsiyonu ile birlikte Real Madrid'e resmi teklif yapacak.

İspanyol devinden çıkacak karara göre hareket edilecek.

Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek Camavinga'nın transferinin haziran ayı içinde belli olması bekleniyor.

43 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Geride bıraktığımız sezonda Real Madrid ile 43 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro olarak gösteriliyor.