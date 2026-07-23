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Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, 2026/2027 sezonu öncesi Avusturya etabı kamp kadrosunu açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yapacağı kampın kadrosunu açıkladı.

Teknik heyetin belirlediği kadroda tecrübeli isimler dışında genç futbolcular da yer aldı.

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İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

GALATASARAY'IN OYNAYACAĞI MAÇLAR

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan Galatasaray, oynayacağı hazırlık maçları ile birlikte 2026-2027 sezonuna hazırlanacak.
Yarın Monza ile karşılaşacak olan Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü de Venezia ile mücadele edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Avusturya
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