Galatasaray'ı üzecek Şampiyonlar Ligi haberi: Erman Toroğlu açıkladı

Transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray’da taraftarların hedefinde Dursun Özbek ve yönetimi var. Beklenen yıldız isimlerin kadroya dahil edilmemesi Sarı – Kırmızılı camiayı kızdırırken bir kötü de haber Erman Toroğlu’ndan geldi.

Ünlü hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirerek sarı-kırmızılı ekibin oyun yapısına ve transfer ihtiyaçlarına dair dikkat çekici tespitlerde bulundu ve Şampiyonlar Ligi için kötü haberi duyurdu.

UYUM SORUNU YOK AMA

Toroğlu, Galatasaray'ın sahada sergilediği düzenli yapıya dikkat çekerek takımın çok fazla koşmadan sahaya iyi yayıldığını ve 30 metrelik alanda etkili bir kapanma sağladığını belirtti. Bu noktada Fenerbahçe ile bir kıyaslama yapan ünlü yorumcu, sarı-lacivertli ekibin topu kaybettiği anlarda ciddi baskı altına girdiğini ve tüm takımın geriye doğru koşmak zorunda kaldığını ifade etti. Toroğlu'na göre Galatasaray'ın birbirine alışkın oyunculardan oluşması, takımın uyum sorunu yaşamamasının temel nedeni.

OSIMHEN'İ ÖVDÜ, BARIŞ ALPER'İ ELEŞTİRDİ

Galatasaray'ın hücum hattına ilişkin değerlendirmesinde Victor Osimhen'in performansını öne çıkaran Toroğlu, Nijeryalı golcünün yaz döneminde ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğinin belli olduğunu ve sahada tam anlamıyla hazır göründüğünü belirtti. Barış Alper Yılmaz'a yönelik ise daha eleştirel bir tutum sergileyen yorumcu, oyuncunun görünümünü düzeltmiş olsa da futbol performansında henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade etti.

TORREIRA'YA OLUMLU NOT

Toroğlu, orta saha performansına da değinerek Lucas Torreira'yı formda bulduğunu belirtti. Uruguaylı oyuncunun sahadaki katkısının takımın genel dengesine olumlu yansıdığını vurgulayan yorumcu, bu tür isimlerin takımın omurgasını güçlendirdiğini ifade etti.

"TAKIMA BİR BEYİN LAZIM" ÇIKIŞI

Sözlerinin devamında Galatasaray'ın orta saha yaratıcılığına dikkat çeken Toroğlu, takımın oyun kurma anlamında bir "beyine" ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yeni transfer Batrakov'un bu ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağının birkaç maç sonra netleşeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Galatasaray bu oyunla ve bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamaz" sözleriyle kötü haberi duyurdu.

"TRANSFERLER GEÇ KALDI"

Toroğlu, konuşmasının sonunda transfer planlamasının zamanlamasına dikkat çekerek böylesi kritik takviyelerin sezon başlamadan 7-8 ay önce planlanması gerektiğini vurguladı. Sezonun başlamasına çok az bir süre kala transfer çalışmalarının yoğunlaşmasını eleştiren deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın kadrosuna Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda en az üç net takviye yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

BEŞİKTAŞ'A DA ELEŞTİRİ

Deneyimli yorumcu, Beşiktaş'ın oyun disiplinine de değinerek takımın sahada istenilen mesafeleri kat edemediğini savundu. Toroğlu, bu tür bir zihniyetle sahaya çıkan takımların başarıya ulaşmasının zor olduğunu vurgulayarak asıl önemli olanın bireysel performanstan çok takım bütünlüğü olduğunu dile getirdi.