Galatasaray'ı reddetti: Icardi'den sonra bir ayrılık daha

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından iç transferde bir kriz daha çıktı.

Sarı kırmızılıların daha önce anlaştığı ileri sürülen Mario Lemine'nın yapılan teklifi reddettiği belirtildi.

ALTERNATİFLERİ BELİRLENDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu yaptığı paylaşımda "İlk görüşmede Galatasaray’ın yeni sözleşme teklifini kabul eden Mario Lemina, imza öncesi yapılan son görüşmede kararını değiştirdi ve teklifi reddetti. Lemina, Galatasaray’ın sunduğu şartları kabul etmezse yollar ayrılacak" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Mario Lemina’nın ayrılık ihtimaline karşı alternatif olarak iki isim belirlediği bildirildi.

Lemina'nın kendisine sunulan şartlarda kalmayı kabul etmezse, ısrarcı olunmayacağı da belirtildi.

2 YILLIK İSTİYOR

Gazeteci Süleyman Rodop ise neden anlaşılamadığını şöyle açıkladı:

"Mario Lemina konusunda bazı pürüzler bulunuyor. Resmi imzanın henüz atılmamasının nedeni de bu. Lemina, 2 yıllık sözleşme talep ederken Galatasaray ise 1+1 yıllık kontrat öneriyor. Galatasaray, opsiyonlu ikinci yılın kararını kendileri vermek istiyor.

Yıllık ücret konusunda da taraflar arasında küçük bir fark bulunuyor. Lemina'nın talep ettiği maaşın altında bir teklif sunan Galatasaray ile oyuncu arasındaki farkın çok büyük olmadığı belirtiliyor.

Anlaşma sağlanamaz ve resmi imza atılmazsa Galatasaray, transfer planlamasında stoper takviyesine yönelecek."