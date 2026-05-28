Halk TV Spor Galatasaray'ı reddetti "Fenerbahçe" dedi

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç'le anlaştığı iddia edildi. Kosovalı futbolcunun Galatasaray'ın teklifini ise geri çevirdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak kongre öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın seçime Vedat Muriç kozuyla gireceği belirtildi.

Yıldırım'ın takımı LaLiga'dan düşen Vedat Muriç'le anlaştığı belirtildi. Muriç, sezonun en çok gol atan oyuncularından olmasına rağmen Mallorca'nın düşmesine engel olamamıştı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı. Mallorca, Vedat için 18 milyon euro bonservis talep etti. Muriqi yarın Mallorca ile görüşecek bonservisinde kolaylık ve indirim yapılmasını isteyecek. Bonservis pazarlıkları başladı" ifadelerini kullandı.

YARIN MALLORCA İLE GÖRÜŞECEK

Sabuncuoğlu, yaptığı paylaşımda, "Vedat Muriqi, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi ve teklif için teşekkür etti" dedi. Ardından da "Vedat Muriqi, 29 Mayıs Cuma günü Mallorca yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli futbolcunun, transfer sürecinin kolaylaşması adına kulübünden bonserviste indirim ve kolaylık istemesi bekleniyor" iddiasında bulundu.
2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç, 36 maçta 17 gol atıp 7 asist yaptı.

