Galatasaray'dan transfer kararı: Yıldız golcüyü getirecekler

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Süper Lig'de milli araya 2. sırada giren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Victor Osimhen'in sakatlığının ardından hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar harekete geçti.

İLK HEDEF GOLCÜ TRANSFERİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi ilk transferi forvet hattına yapacak. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Stuttgart'ın Bosna Hersekli forveti Ermedin Demirovic'i radarına aldı.

Ermedin Demirovic'in de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli yıldız için yaz transfer döneminde de çaba sarf etmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu sezon Stuttgart formasıyla 6 maçta forma giyen Ermedin Demirovic, 268 dakika sahada kaldı. Demirovic bu sürede 4 gol kaydetti.