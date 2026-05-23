Galatasaray'dan TFF'ye tepki: Nedenini anlamadık

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul devam ederken genel sekreter Eray Yazgan açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA MUHALEFET OLMAZ"

Dursun Özbek dışında aday çıkmaması hakkında Eray Yazgan, "Galatasaray'da muhalefet olmaz. Muhalefet kavramı Galatasaray'da olmaz. Zaman zaman seçimlerde ikinci, üçüncü, dördüncü aday çıkar. Seçimlerin dışında, Süper Lig'de her ay düzenli divan kurulu toplantısı yapan spor kulübü biziz. Senede 2 tane, bazen 3 tane genel kurulumuz oluyor. Oralarda en sert tenkitleri, en sert eleştirileri duyup, oradan aldığımız kıymetli eleştirileri başımızın üstüne koyuyoruz; en doğru yol haritalarını bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"NEDENİNİ ANLAMLANDIRAMADIĞIMIZ BİR KURAL"

TFF'nin yabancı kuralına tepki gösteren Eray Yazgan, "Nedenini anlamadığımız, anlamlandıramadığımız bir şekilde 10+4 diye bir kural. Bugüne kadar Galatasaray'a gelen yabancılara bakıyorsunuz, Türkiye'ye gelen yabancılara bakıyorsunuz; 30'lu yaşlarda gelmiş olsalar da çok önemli değerlerdi. Ve bizim genç oyuncularımıza abilik ettiler, tecrübelerini aktardılar. Bugün ne yapıyoruz? 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu katma zorunluluğu getiriyoruz. 18 kulübümüz için de zorluk olacak. Çünkü doğru konuşalım; bugün Avrupa'da, Güney Amerika'da 23 yaş altında gerçekten gelecek vadeden 4 tane oyuncunun bonservisini almak kolay değil" ifadelerini kullandı.

"TÜM KULÜPLER OLARAK BAŞVURMAMIZ DAHA DOĞRU"

Kulüpler Birliği'ne çağrıda bulunan Eray Yazgan, "Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir iradesi var. Biz sadece Galatasaray olarak değil, tüm kulüpler olarak başvurmamız daha doğru olacak" sözlerini sarf etti.