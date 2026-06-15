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Galatasaray'dan resmen ayrıldı: Bonservisi ortaya çıktı

Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Taraflar arasındaki anlaşmanın 5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olduğu kaydedildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan resmen ayrıldı: Bonservisi ortaya çıktı

İtalya Serie A takımlarından Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini aldı.

3 YILLIK ANLAŞMA DUYURULDU

İtalyan kulübünden transfere dair yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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5 MİLYON EURO BONSERVİS VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Yapılan açıklamada anlaşmanın maddi detaylarına dair bilgi verilmedi. Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre Udinese, 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak.

38 MAÇTA 6 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Udinese formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen Nicolo Zaniolo, 2 bin 450 dakika sahada kaldı. İtalyan futbolcu bu sürede 6 gol ve 7 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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