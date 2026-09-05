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Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile maç öncesi ağrıları olan Wilfried Singo'nun son durumuna dair açıklama yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 yenmesine rağmen sevinci kursağında kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlandı.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, üç oyuncu ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

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Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.''

Wilfried Singo'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Victor Osimhen
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