Galatasaray’dan ocak ayı için dev hamle: Real Madrid’in yıldızı için yeniden harekete geçiyor

Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray’da ara transfer dönemi için harekete geçildi.

Eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi, İspanyol devi Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga oldu.

Hem orta sahada hem de sol bek pozisyonunda görev yapabilen Fransız futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Real Madrid'in genç yıldızı için sarı-kırmızılı yönetimin satın alma yerine kiralama formülünü masaya getireceği öğrenildi.

Ocak ayında transfer şartlarını görüşmek üzere İspanyol kulübüyle resmi temaslara başlayacak olan Galatasaray, bu hamleyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.





43 MAÇ 2 GOL 1 ASİST

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 43 maça çıkan Fransız yıldız, 2 gol 1 asist yaparak 3 gole katkı sağladı. Bu sezon ise eflatun-beyazlıların çıktığı 7 maçın 6'sında süre buldu ve gol katkısı veremedi.