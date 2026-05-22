Galatasaray'dan milli takım taktiği

Galatasaray orta saha sorununa çözüm arıyor. Sarı - Kırmızılılar bu kez gözünü Senegal Milli takımının 2 başarılı oyuncusuna dikti.

Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı en kronik sorunlardan biri orta saha bölgesindeki yaratıcılık ve derinlik eksikliğiydi.

Sinan Engin'den Metin Tekin'e kadar pek çok ismin dile getirdiği bu açık, yaz transfer döneminin en öncelikli başlığı haline geldi. Galatasaray muhabiri Kaya Temel, A Spor yayınında Sarı - Kırmızılıların bu pozisyon için Senegal Milli Takımı'ndan iki ismi takibe aldığını duyurdu.

HABİB DIARRA: GENÇ VE AÇILIK

22 yaşındaki Habib Diarra, İngiltere Championship'te Sunderland formasıyla bu sezon 21 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Genç yaşına karşın sergilediği olgunluk ve fiziksel kapasitesiyle dikkat çeken Diarra, Senegal'in gelecek vaat eden orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Championship'in yoğun ve fiziksel temposunda kendini kanıtlamış olması, Süper Lig'e adaptasyon sürecini kolaylaştırabilecek önemli bir etken olarak gösteriliyor.

PAPE GUEYE: DENEYİM VE İSTİKRAR

27 yaşındaki Pape Gueye ise La Liga'da Villarreal formasıyla 38 maçta 4 gol ve 2 asist yaparak istikrarlı bir sezon geçirdi. İspanya'nın en rekabetçi liginde bu kadar fazla maçta forma giymesi, Gueye'nin teknik direktörlerin güvendiği bir profil çizdiğini ortaya koyuyor. Tecrübesi ve oyun zekasıyla Galatasaray'ın orta saha bölgesine farklı bir denge ve liderlik katabilecek olgunlukta bir isim olmasıyla başarılı isim Okan Buruk'un transfer listesine girdi.



SENEGAL BAĞLANTISI

Her iki oyuncunun da Senegal Milli Takımı'ndan olması dikkatlerden kaçmadı. Afrika'nın en güçlü futbol coğrafyalarından biri olan Senegal, son yıllarda dünya futboluna pek çok kaliteli orta saha oyuncusu kazandırdı.

10+4 KURALINA UYACAK

Galatasaray'ın bu iki ismi değerlendirmesinde TFF'nin 10+4 yabancı kontenjan kuralı belirleyici bir etken olarak öne çıkıyor. Diarra'nın 22 yaşında olması, genç yabancı kontenjanı için doğrudan değerlendirilebileceği anlamına geliyor. Gueye ise 10 kişilik genel kontenjan dahilinde düşünülecek. Her iki transfer de gerçekleşirse Galatasaray hem gençlik hem de deneyim dengesini aynı anda kuracak.