Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye kesin bir dille ret

Galatasaray yönetimi, yeni sözleşme için oynama garantisi isteyen Mauro Icardi'nin talebini kesin bir dille reddetti.

Spor Servisi
Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray’da gözler Mauro Icardi’yle devam eden sözleşme yenileme görüşmelerine çevrildi.

Oyuncunun menajerini İstanbul’a çağıran sarı-kırmızılılarda bizzat başkan Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı

OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Oyuncunun maaşında yüzde 50 indirim talep eden sarı-kırmızılılar, yıllık 5 milyon euro talep etti. Buna karşılık Arjantinli futbolcu ise oynama garantisi talep etti.

"BUNU KİMSEYE VERMEDİK"

Sporx Youtube kanalında konuşan Evren Göz’e göre; hem başkan Dursun Özbek hem de teknik direktör Okan Buruk bu talebi kesin bir dille reddetti. Mauro Icardi’ye verilen cevapta ‘Bunu kimseye vermedik’ denildiği öne sürüldü.

