Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye kesin bir dille ret

Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray’da gözler Mauro Icardi’yle devam eden sözleşme yenileme görüşmelerine çevrildi.

Oyuncunun menajerini İstanbul’a çağıran sarı-kırmızılılarda bizzat başkan Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirdi.

OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Oyuncunun maaşında yüzde 50 indirim talep eden sarı-kırmızılılar, yıllık 5 milyon euro talep etti. Buna karşılık Arjantinli futbolcu ise oynama garantisi talep etti.

"BUNU KİMSEYE VERMEDİK"

Sporx Youtube kanalında konuşan Evren Göz’e göre; hem başkan Dursun Özbek hem de teknik direktör Okan Buruk bu talebi kesin bir dille reddetti. Mauro Icardi’ye verilen cevapta ‘Bunu kimseye vermedik’ denildiği öne sürüldü.