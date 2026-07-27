Galatasaray'dan kötü prova: Avusturya'daki ikinci maçını da kaybetti
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Venezia'ya 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Venezia'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Yeboah, 75. (penaltı) ve 90+2'de Lauberbach attı.
Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
OKAN BURUK'UN TERCİHİ
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Venezia maçına Jankat, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Torreira, Yunus, İlkay, Eren, Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Venezia ise sahaya Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic, Dagasso, Perez, Basic, Correira, Hainaut, Rrahmani, Okoro ile çıktı.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Galatasaray, Avusturya kampını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönecek ve 2 Ağustos Pazar günü Rennes, 8 Ağustos Cumartesi günü Villarreal ile karşılaşacak.
Karşılaşmalar RAMS Park'ta oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Ümraniyespor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, Avusturya'da oynadığı Monza'ya 2-0 kaybetti.