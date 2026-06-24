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Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası

Forvet arkasına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Kevin De Bruyne'yi transfer etmek için harekte geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar flaş bir isme yöneldi.

KEVIN DE BRUYNE İLE TEMAS KURULDU

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, menajerler vasıtasıyla Kevin De Bruyne ile görüştü. Oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

Dries Mertens'in ardından forvet arkasında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların transferi tamamlayarak sorunu çözmek istiyor.

NAPOLI ZORLUK ÇIKARABİLİR

Ancak Belçikalı yıldızın Napoli'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Victor Osimhen transferinde oldukça direten İtalyan kulübünün Kevin De Bruyne için de zorluk çıkarabileceği kaydedildi.

5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Napoli formasıyla 21 maçta forma giyen Kevin De Bruyne, bin 360 dakika sahada kaldı. Belçikalı yıldız, 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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