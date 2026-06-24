Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası
Forvet arkasına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Kevin De Bruyne'yi transfer etmek için harekte geçti.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar flaş bir isme yöneldi.
KEVIN DE BRUYNE İLE TEMAS KURULDU
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, menajerler vasıtasıyla Kevin De Bruyne ile görüştü. Oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.
Dries Mertens'in ardından forvet arkasında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların transferi tamamlayarak sorunu çözmek istiyor.
NAPOLI ZORLUK ÇIKARABİLİR
Ancak Belçikalı yıldızın Napoli'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Victor Osimhen transferinde oldukça direten İtalyan kulübünün Kevin De Bruyne için de zorluk çıkarabileceği kaydedildi.
5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Napoli formasıyla 21 maçta forma giyen Kevin De Bruyne, bin 360 dakika sahada kaldı. Belçikalı yıldız, 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.