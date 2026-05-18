Galatasaray'dan Julian Brandt bombası! Operasyon başladı

Süper Lig'de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti ve transfer operasyonunu başlattı.

JULIAN BRANDT BOMBASI!

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, orta sahaya yaratıcı ve skorer bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor.

Sky Sports Almanya’nın haberine göre; Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı transfer etmeyi hedefliyor.

Haberde Galatasaray'ın yıldız futbolcu ile temasa geçtiği belirtilirken, transfer için girişimlerin hız kazandığı aktarıldı.

Alman futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmeye sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek istediği yazıldı.

DORTMUND PERFORMANSI

6 sezon boyunca Borussia Dortmund formasını terleten Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 de gol pası verdi.