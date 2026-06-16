Halk TV Spor Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti: Talebini bizzat Dursun Özbek'e iletti

Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti: Talebini bizzat Dursun Özbek'e iletti Dries Mertens, Galatasaray'dan gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddetti. Mertens, takım menajeri ya da sportif direktör olmak istediğini Dursun Özbek'e iletti. Belçikalı ismin takım menajeri olması bekleniyor.