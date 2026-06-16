Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti: Talebini bizzat Dursun Özbek'e iletti
Dries Mertens, Galatasaray'dan gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddetti. Mertens, takım menajeri ya da sportif direktör olmak istediğini Dursun Özbek'e iletti. Belçikalı ismin takım menajeri olması bekleniyor.
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik kadroya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
MERTENS TEKLİFİ REDDETTİ TAKIM MENAJERİ OLMAK İSTEDİ
Okan Buruk'un yanına yardımcı antrenör getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'e teklif yaptı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Belçikalı eski futbolcu teklifi reddetti. Mertens, sportif direktörlük veya takım menajeri olarak görev yapmak istedi.
DURSUN ÖZBEK'E İLETTİ
Dries Mertens talebini şampiyonluk kutlamaları için Belçika'ya gelen Dursun Özbek'e iletti. Mertens'in takım menajeri olarak görev yapması bekleniyor.
3 SEZON GALATASARAY FORMASI GİYDİ
2022-2025 yılları arasında Galatasaray forması giyen Dries Mertens, forma giydiği 136 maçta 25 gol ve 44 asistlik katkı sağladı. Mertens, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra emekli oldu.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi