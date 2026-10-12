Galatasaray'dan büyük zafer: Şampiyonluk kupası sarı-kırmızılıların

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AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile karşılaşan Galatasaray Madeş Mobilya, rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile karşılaşan Galatasaray Madeş Mobilya, rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY İLK İKİ SETTE ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI

Final mücadelesine etkili başlayan Galatasaray Madeş Mobilya, ilk seti 25-22 kazanarak karşılaşmada öne geçti. İkinci sette de oyun üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, 25-21'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.

ZİRAAT BANKKART'IN ÇABASI YETMEDİ

Karşılaşmaya geri dönmek isteyen Ziraat Bankkart, üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koydu. Bu seti 25-19 kazanan başkent temsilcisi, mücadelede farkı bire indirdi.

Dördüncü sette yeniden kontrolü ele alan Galatasaray, çekişmeli geçen bölümü 25-21 önde tamamladı. Böylece rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, kupanın sahibi oldu.

GALATASARAY KUPAYI İKİNCİ KEZ KAZANDI

Ziraat Bankkart karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Madeş Mobilya, Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazanmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar, finaldeki başarılı performansıyla sezonun önemli kupalarından birini daha müzesine götürdü.