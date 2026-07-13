Galatasaray'dan bir anda ayrılmak istedi: Yönetimde panik yarattı

Yeni sezon öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

COMO DAVINSON SANCHEZ'İ İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Como, Davinson Sanchez'e talip oldu. Sarı-kırmızılılarla temasa geçen İtalyan kulübü teklifini iletti.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Como'nun ilk teklifi 20 milyon euro bonservis bedeli olurken daha sonrasında 25 milyon euro artı bonuslar şeklinde revize etti. Galatasaray yönetimi ise 35 milyon euro talep etti.

YÖNETİMDE PANİK HAVASI

Kolombiyalı futbolcunun da ayrılığa sıcak bakması yönetimde panik havası yarattı. Haberde sarı-kırmızılıların alternatif arayışına girdiği ifade edildi.

45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Davinson Sanchez, 3 bin 684 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoper 2 gol kaydetti.