Halk TV Spor Galatasaray'dan ayrılması bekleniyordu: Beşiktaş peşine düştü

Galatasaray'a kiralık olarak gelen Noa Lang sezon sonunda Napoli'ye dönecek. Oyuncuyla ilgilenen Beşiktaş, menajerinden bilgi aldı.

Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da gözler kadro planlamasına çevrildi.

NOA LANG SEZON SONUNDA GİDİYOR

İlk olarak kiralık futbolcularla ilgili kararını veren sarı-kırmızılılar, Napoli’den gelen Noa Lang’le yollarını ayıracak.

Sezon sonunda İtalyan kulübüne geri dönecek olan yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ MENAJERİNDEN BİLGİ ALDI

İtalyan basınından ll Mattino'nun haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, oyuncuyla ilgileniyor. Haberde siyah-beyazlıların oyuncunun menajeriyle temasa geçerek durumu hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

18 MAÇTA 2 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Devre arasında geldiği Galatasaray’da 18 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

JUVENTUS MAÇINDA PARLADI

Hollandalı futbolcu özellikle son 16 play-off turunda Juventus’a karşı alınan 5-2’lik galibiyette gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

