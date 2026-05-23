Galatasaray'dan ayrılma ihtimali yüksek olan futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gazeteci Yakup Çınar, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

''SARA'NIN AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK''

Gabriel Sara'ya teklif olduğunu ve oyuncunun ayrılma ihtimalinin bulunduğunu belirten Çınar, "Galatasaray, Noa Lang için 15 milyon euroya kadar çıkar ama 30 milyon euroya kadar çıkmaz. Eğer bir daha kiralarsa Napoli Beşiktaş da devreye girer çünkü çok küçük yaşlarda Beşiktaş altyapısında oynamıştı. Gabriel Sara'ya da teklif var. Ayrılma ihtimali yüksek. O bölgeye zaten oyuncular bakılıyor." dedi.

ORTA SAHA ADAYLARINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncuları belirten Çınar, "Roland Sallai'nin ayrılma ihtimali yüksek. Liverpool devreye girdi. Buna çok şaşırdım. Galatasaray stopere bir transfer düşünüyor. Sağ bek için yerli düşünülüyor. Boey'in opsiyonu kullanılmayacak. Arda Okan Kurtulan, Zeki Çelik ve Mithat Pala gündemde. Orta saha için Youssouf Fofana, Pape Gueye ve Eduarda Camavinga adaylar arasında." ifadelerini kullandı.