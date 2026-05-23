Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'dan ayrılma ihtimali yüksek olan futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'dan ayrılma ihtimali yüksek olan futbolcuyu açıkladı

Gazeteci Yakup Çınar Galatasaray'ın transfer gündemine dair konuşurken, sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen oyuncuyu açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan ayrılma ihtimali yüksek olan futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gazeteci Yakup Çınar, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

''SARA'NIN AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK''

Gabriel Sara'ya teklif olduğunu ve oyuncunun ayrılma ihtimalinin bulunduğunu belirten Çınar, "Galatasaray, Noa Lang için 15 milyon euroya kadar çıkar ama 30 milyon euroya kadar çıkmaz. Eğer bir daha kiralarsa Napoli Beşiktaş da devreye girer çünkü çok küçük yaşlarda Beşiktaş altyapısında oynamıştı. Gabriel Sara'ya da teklif var. Ayrılma ihtimali yüksek. O bölgeye zaten oyuncular bakılıyor." dedi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Galatasaray'dan TFF'ye tepki: Nedenini anlamadıkGalatasaray'dan TFF'ye tepki: Nedenini anlamadık

ORTA SAHA ADAYLARINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncuları belirten Çınar, "Roland Sallai'nin ayrılma ihtimali yüksek. Liverpool devreye girdi. Buna çok şaşırdım. Galatasaray stopere bir transfer düşünüyor. Sağ bek için yerli düşünülüyor. Boey'in opsiyonu kullanılmayacak. Arda Okan Kurtulan, Zeki Çelik ve Mithat Pala gündemde. Orta saha için Youssouf Fofana, Pape Gueye ve Eduarda Camavinga adaylar arasında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro