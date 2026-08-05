Galatasaray'dan Alanyaspor'a şaşırtan teklif

Galatasaray, Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ için yeni bir teklif hazırladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği Ümit Akdağ için Alanyaspor Yönetimi ile bu hafta görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Sarı - Kırmızılılar, bonservise daha düşük bedel ödemek için takas formülünü de devreye sokmak istiyor.

Alanya'nın önceliği ise sadece para alarak yıldız oyuncuyu satmak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teklifinin altında kalan Galatasaray takas önerisi Alanya cephesinde de şaşkınlık yarattı.

PAZARLIK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Taraflar arasındaki görüşmeler yeni değil. Galatasaray'ın daha önce yaptığı ilk temasta Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoper için 8 ila 10 milyon euro arasında bonservis talep ettiği, sarı-kırmızılı yönetimin ise bu rakamı yüksek bularak pazarlıkları sürdürdüğü aktarılmıştı. Akdeniz temsilcisinin daha önce Başakşehir'den gelen 6 milyon euroluk teklifi de geri çevirdiği, oyuncuyu değerinin altında satmayı düşünmediği belirtilmişti.

ŞAŞIRTAN TEKLİF

Ümit Akdağ'a yalnızca Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgi gösteriyor olması, Alanyaspor'un elini pazarlıklarda güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Kulüpler arasındaki bu rekabetin, Akdeniz ekibinin talep ettiği bedelde geri adım atmasını zorlaştırdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle Galatasaray'ın takas teklifi Alanyaspor cephesini şaşırttı.

1.92'LİK DEV STOPER

6 Ekim 2003 Bükreş doğumlu Ümit Akdağ, Türkiye ve Romanya vatandaşlığına sahip. Sol ayak kullanan ve 1,92 metre boyundaki stoper, hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Chelsea altyapısında yetişen ve kariyerinde Fransa'da Toulouse formasını da giyen oyuncu, Alanyaspor'a 2022 yılında transfer olmuştu. Akdağ'ın kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

1 GOL 3 ASİST

Alanyaspor formasıyla geride kalan sezonda 36 maçta forma giyen Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistlik katkıyla hücuma da destek verdi.