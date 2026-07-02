Galatasaray'dan 13+3 milyon euro istedi: Eski Fenerbahçeli de gündemde

Galatasaray'da bizzat başkan Dursun Özbek'in yönettiği transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda istenen futbolcularla görüşüyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın transfer hamleleriyle ilgili dikkat çeken bilgiler aktardı.

Buna göre stoper için Hollandalı futbolcu Van Dijk öncelikli durumda. Ancak Okan Buruk'un Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Kim Min-Jae'yi de istediği belirtildi. Şu anda Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

CAMAVINGA'NIN NE İSTEDİĞİ BELLİ OLDU

Sabuncuoğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Bruno Fernandes'i istiyor ama sıcak görüşme yok. Eintracht Frankfurt, Can Uzun için istediği 60 milyon euro bonservis talebini 50'ye kadar çekti. Can, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Jhon Duran, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, kulübüyle görüşecek. Ayrıca Asprilla ve Duran'ın menajeri aynı, o menajerle ilgili de halledilmesi gereken bir durum var. Duran olmazsa Benfica'nın 22 yaşındaki Hırvat forveti Franjo Ivanovic'le temasa geçilecek."