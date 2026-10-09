Galatasaray'da yönetim müjdeyi verdi: Maç öncesi moraller yükseldi
Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi takımda moraller yükseldi.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. 'Hakemler Dosyası' soruşturması nedeniyle gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine atamalar Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.
YÖNETİM ÖDEME YAPTI MORALLER YÜKSELDİ
Galatasaray yönetimi karşılaşma öncesinde futbolcuların alacaklarını ödeyerek takımdaki moralleri yükseltti. Son olarak Trabzonspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa galibiyetiyle tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor.
OKAN BURUK YOK
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kulübede yer alamayacak. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Buruk karşılaşmayı tribünden takip edecek.
MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu şekilde:
Uğurcan, Kaan Ayhan, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül.