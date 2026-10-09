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Galatasaray'da yönetim müjdeyi verdi: Maç öncesi moraller yükseldi

Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi takımda moraller yükseldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da yönetim müjdeyi verdi: Maç öncesi moraller yükseldi
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. 'Hakemler Dosyası' soruşturması nedeniyle gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine atamalar Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.

Galatasaray'da yönetim müjdeyi verdi: Maç öncesi moraller yükseldi - Resim : 1

YÖNETİM ÖDEME YAPTI MORALLER YÜKSELDİ

Galatasaray yönetimi karşılaşma öncesinde futbolcuların alacaklarını ödeyerek takımdaki moralleri yükseltti. Son olarak Trabzonspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa galibiyetiyle tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor.

OKAN BURUK YOK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kulübede yer alamayacak. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Buruk karşılaşmayı tribünden takip edecek.

MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu şekilde:

Uğurcan, Kaan Ayhan, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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