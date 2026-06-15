Galatasaray'da yılan hikayesi bitiyor: Her ikisini de transfer edecekler
Galatasaray'da istenmeyen Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a talip çıktı. Udinese her iki futbolcuyu da transfer etmek istiyor.
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Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da kadro planlaması devam ediyor. Yönetime raporunu sunan Okan Buruk, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson’u kadroda düşünmediğini bildirdi.
UDINESE TALİP OLDU
Takvim’de yer alan habere göre; Galatasaray’ı rahatlatacak bir teklif geldi. Serie A ekiplerinden Udinese her iki futbolcuya da talip oldu.
2 FUTBOLCU İÇİN 14 MİLYON EURO AYIRDILAR
İtalyan kulübünün Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson ikilisi için 14 milyon euroluk bir paket hazırladığı öne sürüldü.
Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.
İTALYA’DA KİRALIK OYNADILAR
Nicolo Zaniolo sezonu Udinese’de Victor Nelsson ise Hellas Verona’da kiralık olarak tamamladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi