Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da yılan hikayesi bitiyor: Her ikisini de transfer edecekler

Galatasaray'da yılan hikayesi bitiyor: Her ikisini de transfer edecekler

Galatasaray'da istenmeyen Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a talip çıktı. Udinese her iki futbolcuyu da transfer etmek istiyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da yılan hikayesi bitiyor: Her ikisini de transfer edecekler

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da kadro planlaması devam ediyor. Yönetime raporunu sunan Okan Buruk, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson’u kadroda düşünmediğini bildirdi.

UDINESE TALİP OLDU

Takvim’de yer alan habere göre; Galatasaray’ı rahatlatacak bir teklif geldi. Serie A ekiplerinden Udinese her iki futbolcuya da talip oldu.

Galatasaray'da yılan hikayesi bitiyor: Her ikisini de transfer edecekler - Resim : 1

2 FUTBOLCU İÇİN 14 MİLYON EURO AYIRDILAR

İtalyan kulübünün Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson ikilisi için 14 milyon euroluk bir paket hazırladığı öne sürüldü.

Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

İTALYA’DA KİRALIK OYNADILAR

Nicolo Zaniolo sezonu Udinese’de Victor Nelsson ise Hellas Verona’da kiralık olarak tamamladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk Dursun Özbek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro