Galatasaray'da yenilginin faturası kesildi: Anında karar çıktı
Galatasaray'da Sporting Lizbon maçı sonrası karar çıktı. Sarı-kırmızılılarda, Eren Elmalı kulübeye geri dönüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 kaybeden Galatasaray'da Kocaelispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mağlubiyetin ardından taraftarlara kendini affettirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.
FATURA EREN ELMALI'YA KESİLDİ
Sporting Lizbon maçında Ismail Jakobs'un stopere geçmesiyle sol bekte görev alan Eren Elmalı fırsatı iyi değerlendiremedi.
Performansı beklentilerin altında kalan milli futbolcu, Kocaelispor maçında kulübeye çekilecek. Abdülkerim Bardakçı ilk 11'e geri dönerken Ismail Jakobs yeniden sol beke geçecek.
GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
13 Eylül Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek.