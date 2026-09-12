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Halk TV Spor Galatasaray'da yenilginin faturası kesildi: Anında karar çıktı

Galatasaray'da yenilginin faturası kesildi: Anında karar çıktı

Galatasaray'da Sporting Lizbon maçı sonrası karar çıktı. Sarı-kırmızılılarda, Eren Elmalı kulübeye geri dönüyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da yenilginin faturası kesildi: Anında karar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 kaybeden Galatasaray'da Kocaelispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mağlubiyetin ardından taraftarlara kendini affettirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.

FATURA EREN ELMALI'YA KESİLDİ

Sporting Lizbon maçında Ismail Jakobs'un stopere geçmesiyle sol bekte görev alan Eren Elmalı fırsatı iyi değerlendiremedi.

Performansı beklentilerin altında kalan milli futbolcu, Kocaelispor maçında kulübeye çekilecek. Abdülkerim Bardakçı ilk 11'e geri dönerken Ismail Jakobs yeniden sol beke geçecek.

Galatasaray'da yenilginin faturası kesildi: Anında karar çıktı - Resim : 1

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

13 Eylül Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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