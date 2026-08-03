Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar sadece 1 transfer yaptı.

Transferde suskun kalan Galatasaray'da Victor Osimhen tehlikesi ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü Nijeryalı yıldız için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?'' demişti.

Osimhen ile ilgili son dönemde Manchester United ve Tottenham iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray'a teklif yapan bir kulüp olmadı.

GALATASARAY'A BARCELONA TEHLİKESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Victor Osimhen için Barcelona tehlikesi ortaya çıktı.

Robert Lewandowski ile yollarını ayıran İspanyol devi, forvet arayışlarına devam ediyor.

Uzun süredir Osimhen'i takip ettiği bilinen Barcelona, transfer döneminin sonuna kadar yıldız golcüyü gündemine tutmayı sürdürecek.

Galatasaray'da toplam 74 maçta forma giyen Victor Osimhen, 59 gol atarken 16 da asist yaptı.