Galatasaray'da transfer depremi: Resmen açıklanmıştı gelmekten vazgeçti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, GSYİAD sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu. Cibara, Sydney Taylor transferinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERLERİ OCAK AYINDA BAŞLATTIK"

Kadın basketbol takımındaki transfer çalışmaları hakkında Mehmet Cibara, "Biliyorsunuz biz bu transferleri ocak ayında başlattık. Şu anda bizim NBA, WNBA'de play-off'lara kalan 5 oyuncumuz var. Bunlardan 2 tanesi bizim eski oyuncumuz, 3 tane de yeni transferimiz" dedi.

"SYDNEY TAYLOR ANLAŞMAYI İMZALADI"

Sydney Taylor ile sözleşmenin imzalandığını belirten Mehmet Cibara, "Sydney Taylor da bunlara ilaveten düşündüğümüz ve anlaştığımız ve imzaladığımız, karşılıklı imzaladığımız bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

"SON ANDA GELMEKTEN VAZGEÇTİ"

Oyuncunun son anda gelmekten vazgeçtiğini vurgulayan Mehmet Cibara, "Son anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösterdi WNBA'de ve 'Artık ben Avrupa'ya gitmek istemiyorum' dedi. Çünkü Amerika'da çok daha iyi bir kontrat aldığını düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

"BELLİ BİR BUY-OUT KARŞILIĞINDA SERBEST KALIR"

Görüşmelerin sürdüğünü aktaran Mehmet Cibara, "Bize buy-out için müracaat ettiler. Şu anda onun pazarlıkları sürüyor. 1 Ekim'de burada olmadığı takdirde zaten her gün bir ceza süresi var. Ama bu tip şeylere gerek kalmadan tahmin ediyorum bugün yarın anlaşıp belli bir buy-out karşılığında, serbest kalır" diye konuştu.