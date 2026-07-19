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Halk TV Spor Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: Portekiz'den gelip kapıyı çaldılar

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: Portekiz'den gelip kapıyı çaldılar

Portekiz'den Alverca, Renato Nhaga transferi için Galatasaray'la temasa geçti. Genç futbolcunun kiralanması gündemde.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: Portekiz'den gelip kapıyı çaldılar

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

ALVERCA RENATO NHAGA'YA TALİP OLDU

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Alverca, Renato Nhaga'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimiyle temasa geçen Alverca, oyuncunun şartları hakkında bilgi aldı.

KİRALIK OLARAK GİTMESİ GÜNDEMDE

Haberde ayrıca Galatasaray'ın genç futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak göndermesinin en olası senaryo olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: Portekiz'den gelip kapıyı çaldılar - Resim : 1

ARTI 4 KURALINA UYGUN

Yeni yabancı kuralında +4 kontenjanına dahil olan Renato Nhaga için son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

ÜMRANİYESPOR MAÇINA İLK 11'DE BAŞLADI

Ara transfer döneminde Casa Pia'dan transfer edilen Renato Nhaga için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 19 yaşındaki futbolcu son olarak Ümraniyespor'a karşı oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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