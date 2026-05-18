Galatasaray'da son kez forma giydiler: Yollar zorunlu olarak ayrılıyor

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaştı. Şampiyonluğu daha önce garantileyen sarı-kırmızılılar, yedek isimlerle çıktığı maçtan tek golle mağlup ayrıldı.

NOA LANG VE SACHA BOEY SON MAÇINA ÇIKTI

Maça ilk 11'de başlayan Noa Lang ve Sacha Boey son kez Galatasaray forması giydi. Devre arasında kiralanan ikili, takımlarının yüksek bonservis istemesi nedeniyle sarı-kırmızılılara veda etmek zorunda kaldı.

YASER ASPRILLA DA GİDİYOR

Bir diğer kiralık futbol Yaser Asprilla'ya da veda edilecek. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcunun performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, yolları ayıracak.

"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAK ZOR"

Kasımpaşa maçının ardından açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor" demişti.