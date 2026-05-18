Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da son kez forma giydiler: Yollar zorunlu olarak ayrılıyor

Galatasaray'da son kez forma giydiler: Yollar zorunlu olarak ayrılıyor

Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da Noa Lang ve Sacha Boey son kez forma giydi. Satın alma opsiyonları yüksek bulunan ikili takımlarına geri dönecek. Performansı yetersiz bulunan Yaser Asprilla'ya da veda edilecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da son kez forma giydiler: Yollar zorunlu olarak ayrılıyor

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaştı. Şampiyonluğu daha önce garantileyen sarı-kırmızılılar, yedek isimlerle çıktığı maçtan tek golle mağlup ayrıldı.

NOA LANG VE SACHA BOEY SON MAÇINA ÇIKTI

Maça ilk 11'de başlayan Noa Lang ve Sacha Boey son kez Galatasaray forması giydi. Devre arasında kiralanan ikili, takımlarının yüksek bonservis istemesi nedeniyle sarı-kırmızılılara veda etmek zorunda kaldı.

Fatih Terim: Galatasaray kendi rekorunu kendisi kıracaktırFatih Terim: Galatasaray kendi rekorunu kendisi kıracaktır

YASER ASPRILLA DA GİDİYOR

Bir diğer kiralık futbol Yaser Asprilla'ya da veda edilecek. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcunun performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, yolları ayıracak.

"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAK ZOR"

Kasımpaşa maçının ardından açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor" demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro