Galatasaray'da oynamıştı: Beşiktaş'ı bıraktı Fenerbahçe'ye gidiyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde basketbol erkek takımının kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı.

34 yaşındaki oyuncu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertaç Şanlı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

2.12 boyunda olan ve pivot olarak görev yapan Sertaç Şanlı'nın yeni takımının da belli olduğu ileri sürüldü.



Fanatik'teki habere göre Sertaç Şanlı yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Basketbola Efes'te başlayan Sertaç Şanlı, Karşıya, Telekom, Galatasaray, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe ve Dubai Basketbol'da forma giydi.

Sertaç Şanlı, 2023-2025 yılları arasında da Fenerbahçe'de oynamıştı. Tecrübeli futbolcu sarı lacivertli formayla EuroLeague şampiyonluğu kazanmıştı.