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Galatasaray'da Okan Buruk'u bekleyen ceza belli oldu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından PFDK'ya sevk edildi. Deneyimli teknik adamı bekleyen ceza belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Okan Buruk'u bekleyen ceza belli oldu

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

6. haftanın ardından PFDK sevklerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Okan Buruk'a da yer verdi. TFF'den konuya dair yapılan açıklamada deneyimli teknik adamın “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle disipline sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'u bekleyen ceza belli oldu - Resim : 1

1-3 MAÇ ARASI CEZA ALACAK

Teknik direktör Okan Buruk'u bekleyen ceza da belli oldu. Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden sevk edilen Okan Buruk'a 1-3 maç arasında ceza verilecek.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Deneyimli teknik adam, 1 maç ceza alması halinde Kasımpaşa maçını, 2 maç ceza alması halinde Gençlerbirliği maçını ve 3 maç ceza alması halinde ise Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

"HİÇBİR KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİM"

Okan Buruk kırmızı kartın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı konuşmada "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim asla hakaret etmedim kötü söz söylemedim beni isteyerek attı" demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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