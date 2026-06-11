Galatasaray'da Okan Buruk'tan tahliye olan Erden Timur için açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜN"

Okan Buruk konuşmasına mahkeme kararıyla tahliye edilen Erden Timur'u anarak başladı. deneyimli teknik adamın konuşması şu şekilde:

Galatasaraylılar için çok güzel bir gün. Erden Timur'un tahliyesi gerçekleşti. Bizim için gerçekten çok mutlu bir gün.

"HEPİMİZ BURADA GELİP GEÇİCİYİZ"

Ne kadar büyük iş yaptığımızın aslında farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. Aslolan Galatasaray. Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Buraya yaptığımız hizmet.

"GALATASARAY CAMİASI HAZIR"

Tarihe geçmeye hazırız. Çok fazla hazırız. Hem dinleniyoruz hem çalışıyoruz. Yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. İlk defa bu kadar uzun tatil var. Galatasaray camiası hazır.

"TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ÖNEMLİ HİZMET EDİYORUZ"

Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz.

"BAŞARISIZLIKTA DA ELEŞTİRİ OLMAK ZORUNDA"

Teknik direktörü olmak. Zor ama onun tadı bambaşka. Futbolcuyken aldığınız tat ile teknik direktör olarak aldığınız tat bambaşka. Tam tersi de var tabii ki kötü gidişte de eleştiri dozu da teknik direktör için fazla. Bu da çok normal. Başarıda nasıl övgü varsa, başarısızlıkta da eleştiri olmak zorunda.

"KAFAYA TAKMAMAK GEREKİYOR"

Çok fazla okumuyorum, seyretmiyorum. Sokakta olan bir insanım. Sosyal medya farklı, sokak farklı. İkisini fazla karıştırmamak lazım. Her şeyi kabul etmeden fazla düşünmeden, tabii ki her görüşe değer vermek gerekiyor. Üstesinden gelebilecek güçte olduğumu hep düşünüyorum. O eleştiriler her zaman olacak. Bütün dünyada var bu. Kafaya takmamak gerekiyor. Takan da bir insan değilim açıkçası.

"AKIL DIŞI"

Tek sıkıntımız yabancı kuralının değişmesi. İşimizi çok zorlaştırdı. Transferdeki hedeflerimizi de çok zorlaştırdı. Takımlar için gerçekten çok zorlanacakları bir kural var. İnşallah değişir. Bence Kulüpler Birliği bu konudaki görüşünü ortaya koymalı. Örneğin şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Akıl dışı olduğunu ve bu kararda hiçbir vizyon olmadığını düşünüyorum. İnşallah geri dönüş olur.

"KİMSE BİZİ DURDURAMAZ"

Yeni sezondaki şampiyonluk çok daha önemli ve zor olacak. Çünkü her açıklamada 'Galatasaray'ı durdurmamız gerek' lafını duyuyoruz. 4 senede bizi durduramadılar. İnşallah 5. senesinde de durduramayacaklar. Kimse bizi durduramaz.