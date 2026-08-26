Galatasaray'da Okan Buruk'tan Rafael Leao açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik ekip ve futbolcular, yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından mekandan ayrılan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN ADAPTASYONU İÇİN"

Okan Buruk konuşmasında "Hep birlikte bir takım yemeği yedik. Yeni gelen oyuncular var, onların adaptasyonu için" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ GELİYOR"

Devam eden transfer çalışmaları için deneyimli teknik adam, "Transferlerimiz inşallah gelecek, yavaş yavaş geliyor" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ GEREKENİ YAPACAK"

Rafae Leao haberleri hakkında Okan Buruk, "Birçok oyuncu var burada. En kısa zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekeni yapacak" sözlerini sarf etti.

"BİTENE KADAR DEVAM EDİYORUZ"

Transferlerin gecikmesine dair gelen soruya ise Okan Buruk, "Transfer dönemi böyle. Bitene kadar devam ediyoruz" dedi.