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Galatasaray'da Okan Buruk Osimhen'in geleceği konuştu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in durumu hakkında konuştu. Buruk, takımda kalacağını dile getirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Okan Buruk Osimhen'in geleceği konuştu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir mezuniyet töreni sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERLER OLACAK TABİİ Kİ"

"Ciddi bir transfer geliyor mu bu sene Galatasaray'a?" sorusunu yanıt veren deneyimli teknik adam, "Transfer çalışmalarımız sürüyor tabii ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, şu an daha başı. Şu anda Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı değişti, o yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler olacak tabii ki" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk Osimhen'in geleceği konuştu - Resim : 1

"OSIMHEN YOLUNA GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK İNŞALLAH"

"Osimhen'in transferi çok konuşuldu. Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?" sorusunu da cevaplayan Okan Buruk, göndermeyi düşünmediklerini belirtti.

Buruk konuşmasında "Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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