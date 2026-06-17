Galatasaray'da Okan Buruk kendisinden sonra gelecek teknik direktörü açıkladı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk kendisinden sonraki potansiyel teknik direktörün Arda Turan olduğunu söyledi.
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Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
343 Digital Youtube kanalından Ali Naci Küçük'e konuşan deneyimli teknik adam, flaş sözler sarf etti. Kendisinden sonra Galatasaray'ın teknik direktörünün kim olacağına dair konuşan Okan Buruk, Arda Turan'ın ismini verdi.
"BİR SONRAKİ POTANSİYEL TEKNİK ADAM ARDA TURAN"
Şampiyon teknik adam konuşmasında "Bir sonraki potansiyel teknik adam Arda Turan zaten. Arda benim kardeşim" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'DA YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ
Halihazırda Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Turan, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı finale yükselme başarısı yakaladı. Genç teknik adam bu başarının üstüne Ukrayna'da yılın teknik direktörü seçildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi