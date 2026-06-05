Galatasaray'da Okan Buruk hiçbir şekilde kalmasını istemedi: Bileti kesildi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yaz transfer dönemi öncesi kadro planlaması sürüyor.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Yönetime raporunu veren teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un takımdan gönderilmesini istedi. Buruk, kiralık olarak forma giydiği Hellas Verona'dan geri dönmeye hazırlanan Danimarkalı futbolcuyu kampa bile götürmek istemiyor.

YURT DIŞINDAN KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Oyuncunun menajeri, yurt dışından kulüplerle bir takım görüşmelerde bulunsa da henüz sonuç alınamadı.

SAMSUNSPOR'U İSTEMEDİ

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer etmeye talip olsa da Victor Nelsson, Türkiye'de kalmak istemediğini açıkça belirtti.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Hellas Verona formasıyla 38 maça çıkan Danimarkalı stoper, 3 bin 316 dakika sahada kaldı. Nelsson, gol ya da asist kaydedemedi.