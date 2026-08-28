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Halk TV Spor Galatasaray'da Okan Buruk görmeyi hiç istemiyordu: Endişesi gerçek oldu

Galatasaray'da Okan Buruk görmeyi hiç istemiyordu: Endişesi gerçek oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk torbadan Barcelona ve PSG ile eşleşti. Kura çekimi sonrası Okan Buruk'un PSG sözleri yeniden gündem oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Okan Buruk görmeyi hiç istemiyordu: Endişesi gerçek oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'A İLK TORBADAN PSG VE BARCELONA ÇIKTI

Kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılılar, evinde Barselona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı ağırlayacak ve PSG, Sporting Lizbon, Lille ve AEK Atina deplasmanına gidecek

Kura çekiminin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk görmeyi hiç istemiyordu: Endişesi gerçek oldu - Resim : 1

PSG'NİN GELMESİNİ İSTEMİYORDU

Şampiyonluk sonrası çıktığı Tivibu yayınında "Geçen seneyi referans aldığınızda Şampiyonlar Ligi'nde gelmesin dediğiniz takım var mı?" sorusunu yanıtlamıştı.

Okan Buruk konuşmasında "PSG. Şampiyon takımı söyleyebiliriz ama ben söyleyince kesin gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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