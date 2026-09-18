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Galatasaray'da mutsuz olan 2 futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan tartışmaları devam ediyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da mutsuz olan 2 futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Libero TV Youtube kanalında konuşan Nevzat Dindar, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın son durumuna dair konuştu.

"RİSKE EDİLMEYECEKLER"

Nevzat Dindar açıklamasında "Osimhen ve Lemina'nın Trabzonspor maçında oynama şansı çok zayıf. Riske edilmeyecekler gibi gözüküyor. Bugün benim aldığım bilgi; Osimhen'in Trabzonspor maçında riske edilmeyeceği şeklinde" dedi.

Galatasaray'da mutsuz olan 2 futbolcuyu açıkladı - Resim : 1

"SOYUNMA ODASINA DA KÖTÜ YANSIYOR"

İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan hakkında ise Nevzat Dindar, "İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan mutsuz. Vücut dilleri, enerjileri soyunma odasına da kötü yansıyor. Devre arasında ayrılık bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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