Galatasaray'da milli gurur: 16 futbolcu ülkelerinden davet aldı

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Galatasaray'da bulunan tam 16 futbolcu, ülkelerini temsil etmek için milli takımlarından davet aldı.

Florya'dan farklı ülkelere gidecek oyuncular arasında A Milli Takım'ın önemli isimlerinin yanı sıra Avrupa ve dünya futbolunun dikkat çeken yıldızları da bulunuyor.

GALATASARAY'DAN A MİLLİ TAKIM'A 6 FUTBOLCU

Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosunda Galatasaray'dan 6 futbolcu yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Deniz Gül, ay-yıldızlı ekipte görev yapmak üzere milli takım kampına katılacak.

Sarı-kırmızılıların genç kalecisi Jankat Yılmaz da Türkiye U21 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

YABANCI YILDIZLAR DA MİLLİ TAKIMLARININ YOLUNU TUTACAK

Galatasaray'ın milli gururu yalnızca Türk futbolcularla sınırlı kalmadı. Sarı-kırmızılı takımın yabancı oyuncuları da ülkelerinin milli formalarını giymek üzere kamplara gidecek.

Victor Osimhen Nijerya, Rafael Leao Portekiz, Davinson Sanchez Kolombiya, Lucas Torreira Uruguay ve Roland Sallai Macaristan Milli Takımı'na davet edildi.

Mario Lemina Gabon, Aleksei Batrakov Rusya, Lesley Ugochukwu Fransa U21 ve Renato Nhaga ise Gine-Bissau Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

MİLLİ ARA ÖNCESİ GÖZLER TRABZONSPOR DERBİSİNDE

Galatasaray'da milli takımlara gönderilecek futbolcuların heyecanı yaşanırken, takımın gündeminde ise Trabzonspor karşılaşması bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de milli ara öncesindeki son maçında bu akşam saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak. Galatasaray, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmeyi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcuların önemli bölümü milli takım kamplarının yolunu tutacak.

İŞTE GALATASARAY'DAN MİLLİ TAKIMLARA GİDEN 16 FUTBOLCU

Uğurcan Çakır – Türkiye A Milli Takımı

Abdülkerim Bardakcı – Türkiye A Milli Takımı

Eren Elmalı – Türkiye A Milli Takımı

Yunus Akgün – Türkiye A Milli Takımı

Barış Alper Yılmaz – Türkiye A Milli Takımı

Deniz Gül – Türkiye A Milli Takımı

Jankat Yılmaz – Türkiye U21

Victor Osimhen – Nijerya

Rafael Leao – Portekiz

Davinson Sanchez – Kolombiya

Lucas Torreira – Uruguay

Roland Sallai – Macaristan

Mario Lemina – Gabon

Aleksei Batrakov – Rusya

Lesley Ugochukwu – Fransa U21

Renato Nhaga – Gine-Bissau