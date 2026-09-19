Galatasaray'da milli gurur: 16 futbolcu ülkelerinden davet aldı
Galatasaray'da milli ara öncesi dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan tam 16 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.
Galatasaray'da bulunan tam 16 futbolcu, ülkelerini temsil etmek için milli takımlarından davet aldı.
Florya'dan farklı ülkelere gidecek oyuncular arasında A Milli Takım'ın önemli isimlerinin yanı sıra Avrupa ve dünya futbolunun dikkat çeken yıldızları da bulunuyor.
GALATASARAY'DAN A MİLLİ TAKIM'A 6 FUTBOLCU
Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosunda Galatasaray'dan 6 futbolcu yer aldı.
Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Deniz Gül, ay-yıldızlı ekipte görev yapmak üzere milli takım kampına katılacak.
Sarı-kırmızılıların genç kalecisi Jankat Yılmaz da Türkiye U21 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.
YABANCI YILDIZLAR DA MİLLİ TAKIMLARININ YOLUNU TUTACAK
Galatasaray'ın milli gururu yalnızca Türk futbolcularla sınırlı kalmadı. Sarı-kırmızılı takımın yabancı oyuncuları da ülkelerinin milli formalarını giymek üzere kamplara gidecek.
Victor Osimhen Nijerya, Rafael Leao Portekiz, Davinson Sanchez Kolombiya, Lucas Torreira Uruguay ve Roland Sallai Macaristan Milli Takımı'na davet edildi.
Mario Lemina Gabon, Aleksei Batrakov Rusya, Lesley Ugochukwu Fransa U21 ve Renato Nhaga ise Gine-Bissau Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.
MİLLİ ARA ÖNCESİ GÖZLER TRABZONSPOR DERBİSİNDE
Galatasaray'da milli takımlara gönderilecek futbolcuların heyecanı yaşanırken, takımın gündeminde ise Trabzonspor karşılaşması bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de milli ara öncesindeki son maçında bu akşam saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak. Galatasaray, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmeyi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcuların önemli bölümü milli takım kamplarının yolunu tutacak.
İŞTE GALATASARAY'DAN MİLLİ TAKIMLARA GİDEN 16 FUTBOLCU
Uğurcan Çakır – Türkiye A Milli Takımı
Abdülkerim Bardakcı – Türkiye A Milli Takımı
Eren Elmalı – Türkiye A Milli Takımı
Yunus Akgün – Türkiye A Milli Takımı
Barış Alper Yılmaz – Türkiye A Milli Takımı
Deniz Gül – Türkiye A Milli Takımı
Jankat Yılmaz – Türkiye U21
Victor Osimhen – Nijerya
Rafael Leao – Portekiz
Davinson Sanchez – Kolombiya
Lucas Torreira – Uruguay
Roland Sallai – Macaristan
Mario Lemina – Gabon
Aleksei Batrakov – Rusya
Lesley Ugochukwu – Fransa U21
Renato Nhaga – Gine-Bissau