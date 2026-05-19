Galatasaray'da Leroy Sane gerçeği ortaya çıktı

Leroy Sane, Galatasaray transferinin iç yüzünü anlattı. Bayern Münih ile sözleşmesinin dolmasına 6 ay kala bonservisi serbest kalacağı için birçok Avrupalı kulübün kendisiyle temas kurduğunu belirten Sane, o dönem kafasının yalnızca sezonu tamamlamaya odaklandığını söyledi.

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu kalabalık içinde farklı bir yol izlediği ortaya çıktı. Sane, "Abdullah Ağabey daha 6 ay öncesinde bana ulaştı" diyerek Kavukcu'nun erken ve kişisel temasının transferde belirleyici olduğunu vurguladı.



"ASLINDA KARARIMI VERMİŞTİM"

Sane'nin aktardığı en çarpıcı detay ise kararını ne kadar erken verdiğiydi. TV100 Kale Arkası'na verdiği röportajda "Aslında o dönem direkt kararımı vermiştim. Çünkü Galatasaray bana çok iyi bir his verdi" diyen Alman yıldız, kulübün kendisine sunduğu sıcaklık ve samimiyetin diğer tüm teklifleri geri plana ittiğini ortaya koydu.

BEDELSİZ TRANSFER, BÜYÜK KATKI

Galatasaray, Sane'yi geçen yaz Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra 43 maçta görev aldı; 7 gol ve 9 asistle sezona 16 direkt katkı sağladı.

Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin formasını giymiş, Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış bir ismin Galatasaray'a gelmesi, Türk futbolu açısından da önemli bir nokta olarak dikkat çekti.

GELECEK SEZON SORUSU GÜNDEMDE

Sane'nin Galatasaray'daki geleceği ise henüz netlik kazanmış değil. Alman yıldızın kulübe olan bağlılığı göz önüne alındığında sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme uzatma konusunda adım atması bekleniyor.