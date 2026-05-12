Galatasaray'da kutlamalar için biletler satışa sunuldu: Fiyatlar belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamalar 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta düzenlenecek. Kutlama öncesi biletler satışa sunuldu.
Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla buluşacak.
BİLETLER SATIŞA SUNULDU
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre taraftarlar, GSPlus uygulamasını indirip, daha sonra GS taraftar Passo kartı veya Passo üyelikleriyle passo.com.tr ve Passo uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet satın alabilecek.
Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle:
Saha içi paketi: 19 bin 50 lira
Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira
Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira
Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira
SON MAÇ KASIMPAŞA
Bu arada Galatasaray, sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi