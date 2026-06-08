Galatasaray'da kriz aşılamadı: Sürpriz açıklama geldi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği devam ediyor. Sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek Arjantinli futbolcuyla hala anlaşmaya varılamadı.

GÖRÜŞMELERDEN HENÜZ SONUÇ ALINAMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve oyuncunun menajeri Elio Pino arasında gerçekleştirilen görüşmelerde henüz bir sonuç alınamadı.

Oyuncunun ilk 11 garantisi istediği belirtilirken Galatasaray yönetimi bu teklifi kabul etmedi. Taraflar arasında kriz devam ederken sürpriz bir açıklama geldi.

"BİN FARKLI VERSİYONU ORTAYA ATILDI"

Erdem Açıkgöz'e konuşan Elio Pino, “Bu hikâyenin bin farklı versiyonu ortaya atıldı. Galatasaray taraftarlarının da birçok şeyi anlayabilmesi için doğru zamanda konuşacağım. Şu anda Başkan ile görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.