Galatasaray'ın eski kaptanı ve spor yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray'ın RAMS Park'ta oynadığı ve Rennes ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçını değerlendirdi. Karan, oynanan futbolun yetersiz kaldığını belirtti.

OKAN BURUK'TAN 9 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 4. hazırlık maçında Fransız temsilcisi Rennes'i RAMS Park'ta konuk etti ve karşılaşmadan 3-3'lük skorla ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'den oluşan ilk 11 ile başladı. İkinci yarıda toplam 9 değişikliğe giden Buruk, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ile birlikte genç isimlere de forma şansı verdi.

"HEVESİ KAÇMIŞ" DEĞERLENDİRMESİ

Karan, "Galatasaray taraftarının hevesi kaçmış. Ben böyle bir hazırlık maçı beklemiyordum. Sadece 10 bin kişi vardı. Sokakta insanlar beni çeviriyor ve şampiyon olacaklarına inanmıyorlar. Sabır sabır ama bir yere kadar. Artık 10 numara, kanat, yedek forvet ve stoper şart." ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLERDEN TRANSFER TEPKİSİ

Karşılaşma sırasında yaklaşık 10 bin taraftarın bulunduğu tribünlerden yönetime yönelik protesto sesleri yükseldi. Taraftarlar, maç öncesinde ve devam eden bölümlerinde "Dursun Özbek transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor, transfer nerede?" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Galatasaray'ın, yaklaşık iki aydır herhangi bir yeni transfer açıklamaması, taraftar tepkisinin temel gerekçesi olarak öne çıktı.

"UMUTSUZLUK HAKİM" UYARISI

Karan sözlerine şöyle devam etti: "Okan Buruk, yönetim ve taraftar gergin. Camiada bir umutsuzluk havası hakim. Galatasaray'ın ilerisi tamam ama yedekleri yok. Osimhen'e veya Barış'a bir şey olsa kim oynayacak? Abdülkerim ağır bir futbolcu. Alternatifi yok. Efektif bir futbolcu şart. 10 numara da gelmezse Galatasaray ne oyun kurabilir ne de geçiş oyunu yapabilir. Sneijder ve Hagi tarzı bir isim istiyoruz."

SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇLARI

Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti. Ardından çıktığı Avusturya kampında İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Rennes karşısında bu sezonki ilk beraberliğini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda yaklaşık 85 günlük aranın ardından RAMS Park'ta taraftarıyla yeniden bir araya geldi.

SIRADAKİ DURAK VILLARREAL

Galatasaray, sezon öncesindeki son hazırlık maçını 8 Ağustos Cumartesi günü yine RAMS Park'ta İspanyol ekibi Villarreal'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından yeni sezon hazırlıklarını tamamlamış olacak.