Galatasaray'da kalmak istedi: Gelen haber planları bozdu

Süper Lig’de 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Rams Park’ta düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Şimdiden 27. şampiyonluk için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon için kadro planlaması başladı.

NOA LANG KALMAK İSTİYOR

İlk olarak kiralık futbolcularla ilgili karar verecek olan Galatasaray’da Noa Lang belirsizliği yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; oyuncu yoluna sarı-kırmızılılarda devam etmek istiyor.

BONSERVİS TALEBİ GALATASARAY'A GERİ ADIM ATTIRDI

Hollandalı futbolcu için Napoli’yle temasa geçen sarı-kırmızılılar, 30 milyon euro bandında bonservis bedeli istenmesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

NAPOLI SÖZLEŞMEYİ FESHETMEYİ REDDETTİ

Sözleşmesini feshetmek isteyen Noa Lang’in talebinin de reddedilmesi üzerine oyuncunun Galatasaray’dan ayrılması bekleniyor.

18 MAÇTA 5 SKOR KATKISI

Devre arasında Galatasaray’a gelen Noa Lang, 18 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, 2 gol ve 3 asist kaydetti.