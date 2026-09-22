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Halk TV Spor Galatasaray'da kalmak için talebi belli oldu: Yönetime bildirdi

Galatasaray'da kalmak için talebi belli oldu: Yönetime bildirdi

Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Jankat Yılmaz'ın talebi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da kalmak için talebi belli oldu: Yönetime bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç file bekçisine 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

TALEBİNİ İLETTİ

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Jankat Yılmaz tarafından sürpriz bir talep geldi. Birinci kaleci olmak isteyen Jankat Yılmaz'ın ailesi aksi takdirde Avrupa'ya gidişinde kolaylık sağlayacak bir çıkış maddesini sözleşmeye eklettirmek istiyor.

Galatasaray'da kalmak için talebi belli oldu: Yönetime bildirdi - Resim : 1

GÜNAY GÜVENÇ'İ GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçisi, Galatasaray'a dönerek Günay Güvenç'i geçti ve 2. kaleci konumuna yükseldi.

GÖZTEPE MAÇINDA KALEYE GEÇTİ

Jankat Yılmaz, Göztepe maçı öncesinde Uğurcan Çakır'ın rahatsızlanması üzerine kaleye geçti. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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