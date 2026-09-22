Galatasaray'da kalmak için talebi belli oldu: Yönetime bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç file bekçisine 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

TALEBİNİ İLETTİ

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Jankat Yılmaz tarafından sürpriz bir talep geldi. Birinci kaleci olmak isteyen Jankat Yılmaz'ın ailesi aksi takdirde Avrupa'ya gidişinde kolaylık sağlayacak bir çıkış maddesini sözleşmeye eklettirmek istiyor.

GÜNAY GÜVENÇ'İ GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçisi, Galatasaray'a dönerek Günay Güvenç'i geçti ve 2. kaleci konumuna yükseldi.

GÖZTEPE MAÇINDA KALEYE GEÇTİ

Jankat Yılmaz, Göztepe maçı öncesinde Uğurcan Çakır'ın rahatsızlanması üzerine kaleye geçti. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2 galip ayrıldı.