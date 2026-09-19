Galatasaray'da kafası futbolda olmayan futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Karan, derbi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''BOŞLUKLAR VERİYOR''

Trabzonspor'un zayıf noktalarına değinen Ümit Karan, "Trabzonspor çok kopuk bir futbol oynuyor. Ya kendi alanında kalıyor ya da rakip alanda kalıyor. Böyle olunca da boşluklar veriyor. Galatasaray; Sane, Yunus ve Leao gibi oyuncularla ciddi kontra ataklar bulabilir. Ben Trabzonspor'da Thomas Reis'ın biraz savunma ağırlıklı futbol oynatacağını düşünüyorum. Takımın boyu çok uzun olabilir ama hücumda yetersiz kalabilirler." dedi.

''KAFASI FUTBOLDA DEĞİL''

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın kafasının futbolda olmadığını belirten Karan, "Herkes Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Jurgen Klopp'un saha dışındaki iletişimini bilir. Eğer Leroy Sane kendini gösteremezse Klopp'un gözüne giremez ve Alman Milli Takımı'nda şans bulamaz. Bence limiti tükeniyor. Barış'ın ise kafa futbolda değil. Beyinden ayaklara doğru komut gitmiyor. Çok inatlaşma yapmasın biraz kafayı resetlemek gerekiyor. Belki yedek kalmak ona iyi gelir. Bir de Okan Buruk artık çok fazla kadroyla oynamamalı. Oyuncuların yeri belli olmalı. Özellikle 10 numara mevkinde." ifadelerini kullandı.