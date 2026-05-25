Galatasaray'da istifa sürprizi: KAP'a da gitti

Galatasaray'ın geçen sezonki transferlerinde önemli rol oynayan Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun istifa ettiği ortaya çıktı.

Hatipoğlu'nun istifası KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirildi. Bildirimde şu ifadeler yer aldı:



"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İSTİFASINI BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'E İLETTİ

İbrahim Hatipoğlu'nun istifasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Gazeteci Ali Naci Küçük, şunları söyledi:

“İbrahim Hatipoğlu, yeni yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Hatipoğlu, dün itibarıyla Sportif A.Ş’deki görevlerinden istifa etti ve istifa mektubunu başkana iletti. Bundan sonra Galatasaray’a hem tribünden hem de camia içinden dışarıdan destek vereceğini söyledi.”