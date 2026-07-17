Galatasaray'da imza atmaktan vazgeçtiği öne sürüldü: Hemen açıklama yaptı

Yeni sezon öncesi Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina sessizliğini bozdu.

Yeni sözleşme için imza parası talep ettiği ve imzaların atılmasından hemen önce masadan kalktığı iddia edilen Mario Lemina açıklama yaptı.

"HERKES BU KULÜBE OLAN SEVGİMİ BİLİYOR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Mario Lemina iddiaları yalanladı. Gabonlu futbolcu, Galatasaray'a olan sevgisini vurguladı.

Mario Lemina paylaşımında "Bahsettiğiniz bilginin doğru olduğundan emin olun. Benden Galatasaray hakkında kötü konuşmamı bekliyorsanız, bu hayatım boyunca asla olmayacak. Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor, o yüzden... başka bir şey deneyin. İyi günler. Benim çalışmam gerekiyor" sözlerini sarf etti.

3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Mario Lemina, 2 bin 679 dakika sahada kaldı. Lemina bu sürede 3 gol ve 2 asist kaydetti.